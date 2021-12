Für die Skispringer geht es in Klingenthal zur Sache. Das Weltcup-Wochenende steht vom 10. bis 12. Dezember auf dem Programm.

Die größten Hoffnungen bei den Männern aus deutscher Sicht ruhen auf Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Bei den Frauen ist vor allem mit Katharina Althaus zu rechnen.

Die Einzelwettbewerbe der Frauen finden am 10. Dezember um 15:00 Uhr sowie am 11. Dezember um 10:30 Uhr statt. Die Männer sind am 11. und 12. Dezember jeweils um 16:00 Uhr im Einsatz.

Aufgrund der kritischen Coronalage in der Region werden die Wettkämpfe ohne Zuschauer stattfinden.

Skispringen: Weltcup in Klingenthal live im TV

Eurosport überträgt sowohl die Qualifikation als auch die Weltcupspringen der Männer in Klingenthal live im TV bei Eurosport 1. Die Qualifikation steht am 10. Dezember um 19:15 Uhr auf dem Programm.

Auch das erste Springen der Frauen gibt es live bei Eurosport 1 zu sehen. Der Wettbewerb am Samstag wird bei Eurosport 2 übertragen.

Skispringen: Weltcup in Klingenthal im Livestream

Im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ verpasst Ihr keine Sekunde des Weltcups in Klingenthal.

Weltcup in Klingenthal bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de berichten wir vom Weltcup in Klingenthal. Hier gibt es alle News, die besten Videos und Livescorings zu allen Wettbewerben.

LIVESCORINGS:

