Karl Geiger ist in Klingenthal bislang nie über Rang fünf hinausgekommen, beim Weltcup im Februar hatte er sogar zweimal den zweiten Durchgang verpasst.

Olympiasieger Andreas Wellinger glänzte am Freitag als Fünfter, auch Pius Paschke (7.) und Stephan Leyhe (9.) landeten in den Top Ten.

Ryoyu Kobayashi zeigte derweil bei seiner Rückkehr in den Weltcup mit 133,0 m den weitesten Flug der Qualifikation. Der Japaner war am 28. November nach seinen Sieg in Ruka positiv auf Corona getestet worden, im Gesamtweltcup ist der ehemalige Vierschanzentournee-Gewinner durch die Zwangspause vom zweiten auf den fünften Rang abgerutscht.

Markus Eisenbichler, der im Februar in der Vogtlandarena Dritter geworden war, schaffte als 13. ebenso wie Constantin Schmid (Oberaudorf) auf Position 15 locker den Sprung unter die besten 50.

(SID)

