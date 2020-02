Der Skisprung-Weltcup in Lahti live im TV und im Livestream

Mit dem Weltcup in Lahti geht die Saison der Skispringer auf die Zielgeraden. Karl Geiger hat noch die Chance auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Aktuell liegt der Oberstdorfer 118 Punkte hinter Stefan Kraft aus Österreich. In Lahti finden insgesamt drei Wettbewerbe statt, da auch ein in Ruka abgesagtes Einzel nachgeholt wird.

Das Springen in Lahti live im TV

Eurosport überträgt alle drei Wettbewerbe und die Qualifikation in Lahti live im TV bei Eurosport 1. Das erste Einzelspringen beginnt am Freitag, 28. Februar, um 17:30 Uhr, zuvor findet die Qualifikation um 16:00 Uhr statt. Am Samstag, 29. Februar, steht um 16:00 Uhr ein Teamspringen auf dem Programm. Das zweite Weltcupspringen wird am Sonntag, 1. März, um 15:30 Uhr ausgetragen.

Lahti: Skispringen im Livestream

Natürlich verpasst ihr auch im Livestream im Eurosport Player keine Sekunde des Skisprung-Weltcups 2019/20.

Im Eurosport Player könnt ihr für 6,99 Euro im Monat zahlreiche Highlights aus der Welt des Sports sehen, darunter fast alle Weltcups und Weltmeisterschaften im Skisport, viele Höhepunkte aus dem Fußball, drei der vier Grand Slam Turniere im Tennis, viele Highlights vom Snooker im Tennis und die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.

Skisprung-Weltcup in Lahti bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de gibt es alle Infos zum Weltcup-Wochenende in Lahti. Hier bieten wir News, Ergebnisse, Livescorings und Highlight-Videos zum Skispringen an.

Skispringen in Lahti | Severin Freund reist mit nach Finnland

Nach seinem gelungenen Comeback im rumänischen Rasnov wurde Severin Freund von Bundestrainer Stefan Horngacher auch ins Aufgebot für die drei Weltcupspringen am Wochenende in Lahti berufen. Freund hatte in Rasnov bei seiner Rückkehr in den Weltcup nach 14-monatiger Pause im zweiten Springen als 29. seine ersten beiden Weltcuppunkte gesammelt und damit offenbar auch Horngacher überzeugt. "Gratulation an Severin, das war ein Schritt nach vorn", hatte der Coach in Rumänien gesagt.