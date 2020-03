Raw Air: Weltcup in Lillehammer live im TV und im Livestream

Am 10. März steht in Lillehammer die zweite Station der Raw Air auf dem Programm. Bereits am 9. März findet die Qualifikation statt, die ebenfalls in die Gesamtwertung einfließt. Nach Qualifikation und Teamwettbewerb am Holmenkollen in Oslo führt überraschend Constantin Schmid, allerdings nur mit minimalem Vorsprung. Im Gesamtweltcup geht das Duell zwischen Karl Geiger und Stefan Kraft in die nächste Runde.

Skispringen in Lillehammer live im TV

Eurosport zeigt die Qualifikation am 9. März und den Wettkampf am 10. März live im TV bei Eurosport 1. Die Qualifikation beginnt um 17:30 Uhr, das Springen um 17:00 Uhr.

Video - "Das ist eine Ansage!" Kraft untermauert seine Raw-Air-Ambitionen 00:52

Auch interessant: Raw Air: Einzelspringen in Oslo abgesagt - Ersatzwettkampf in Lillehammer geplant

Skisprung-Weltcup im Livestream

Natürlich verpasst ihr auch im Livestream im Eurosport Player keine Sekunde vom Weltcup im Skispringen und Skifliegen.

Im Eurosport Player könnt ihr für 6,99 Euro im Monat zahlreiche Highlights aus der Welt des Sports sehen, darunter fast alle Weltcups und Weltmeisterschaften im Skisport, viele Highlights aus dem Fußball, drei der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis, alle Radsport-Highlights und die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.

Weltcup in Lillehammer im Livescoring

Bei Eurosport.de gibt es alle Informationen zum Skispringen in Lillehammer. Hier bieten wir ein Livescoring zu den Wettkämpfen, alle News und die besten Highlight-Videos an.

Das könnte Dich auch interessieren: DSV-Adler springen am Holmenkollen aufs Podest - Schmid bleibt Raw-Air-Führender