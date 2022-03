Für die Skispringerinnen und Skispringer geht es in Lillehammer zur Sache. Es ist der Auftakt zur Raw Air.

Aussichtsreichste deutsche Starter bei den Männern sind Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Für Geiger geht es auch noch um den Gewinn des Gesamtweltcups.

Bei den Frauen steht der Start der Olympiazweiten Katharina Althaus nach ihrem positiven Coronatest auf der Kippe.

Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Lillehammer.

Skispringen: Lillehammer-Weltcup live im TV

Eurosport überträgt den Auftakt zur Raw Air in Lillehammer live im TV bei Eurosport 1.

Skispringen: Weltcup in Lillehammer im Livestream

Lillehammer: Skisprung-Weltcup bei Eurosport

Bei Eurosport.de berichten wir ausführlich vom Weltcup in Lillehammer. Hier gibt es alle Informationen und Highlight-Videos vom Auftakt der Raw Air. Zudem bieten wir Livescorings von den Wettbewerben an.

Zu den Livescorings:

Raw Air in Lillehammer: Programm und Zeitplan

2. März, 16:45 Uhr: Qualifikation Männer

Qualifikation Männer 2. März, 19:45 Uhr: 1. Einzel Frauen

1. Einzel Frauen 3. März, 16:00 Uhr: Einzel Männer

Einzel Männer 3. März, 19:30 Uhr: 2. Einzel Frauen

Russland von Raw Air und Skiflug-WM ausgeschlossen

Der internationale Boykott gegen Russland und seine Athleten hat nun auch das Skispringen erreicht. Am Dienstag teilte der norwegische Skiverband in einer Pressemitteilung mit, dass alle russischen Sportler von den Springen der Raw-Air-Tour (2. bis 6. März) und der Skiflug-WM in Vikersund (10. bis 13. März) ausgeschlossen werden. Diese Entscheidung betrifft auch alle anderen Weltcups in Norwegen.

"Stop war!" Stoch fliegt in Lahti mit klarer Botschaft auf den Skiern

