Skispringen

Johann André Forfang verpasst in Lillehammer zweiten Durchgang - Raw-Air-Führender scheitert früh

Am Mittwoch gewann er die Qualifikation bei guten Bedingungen und startet mit dem Trikot des Raw-Air-Führenden in den ersten Wettbewerb in Lillehammer. Doch am Donnerstag scheitert Lokalmatador Johann André Forfang im ersten Durchgang. Der 26-Jährige landet ohne Aufwind schon bei 116,5 Metern - der Traum vom Raw-Air-Gesamtsieg endet früh. "Damit ist es vorbei!" Eine große Überraschung.

00:00:50, vor 23 Minuten