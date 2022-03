Skispringen

Stefan Kraft gewinnt vor Ryoyu Kobayashi und Karl Geiger - Das Finale der Dominatoren in Lillehammer

Das Finale beim Skispringen in Lillehammer: Die drei Dominatoren des ersten Durchgangs springen auch im zweiten Durchgang in ihrer eigenen Liga. Stefan Kraft gewinnt vor Ryoyu Kobayashi. Karl Geiger wird Dritter und bringt sich in der Raw-Air-Gesamtwertung nach dem schwachen Auftakt in der Qualifikation wieder in Stellung um den Gesamtsieg. Kraft übernimmt die Führung.

00:03:29, vor einer Stunde