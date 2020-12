Stattdessen stehen am Wochenende erstmal zwei Einzelspringen im tiefsten Russland auf dem Programm, erst dann gilt der volle Fokus der Flugschanze in Planica (10. bis 13. Dezember). Bei den beiden Wettkämpfen hinter dem Ural will Eisenbichler seine Form bestätigen, nach überragenden Sprüngen in Wisla und Kuusamo ist er derzeit das Maß aller Dinge.