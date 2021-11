Skispringen

Ema Klinec fliegt in Nischni Tagil zum Sieg und komplettiert slowenischen Doppelsieg - Beide Sprünge im Video

Beim Skisprung-Weltcup der Frauen in Nischni Tagil hat die Slowenin Ema Klinec einen souveränen Sieg eingefahren und in beiden Durchgängen überzeugt. Die Führende nach dem ersten Durchgang zeigte im zweiten Durchgang den weitesten Sprung des Tages und gewann am Ende vor ihrer Landsfrau Ursa Bogataj und Katharina Althaus. Die beiden Sprünge der Slowenin im Video.

00:02:05, vor 8 Minuten