Dies hatte für Wirbel bis in höchste politische Kreise gesorgt.

Neben Muranka (27), der als 51. der Qualifikation nicht den Sprung in den ersten Wettkampf am Samstagnachmittag geschafft hatte, wurden laut einer Mitteilung des Weltverbandes FIS in Nischni Tagil ein weiterer Athlet sowie ein Teambetreuer positiv getestet.

Der Deutsche Skiverband (DSV) bestätigte gegenüber skispringen.com, dass der Betreuer zu seinem Team gehöre, aufgrund des Hygienekonzeptes aber kein weiteres Mannschaftsmitglied von Maßnahmen betroffen sei.

Beim Trainingsdurchgang vor dem Springen am Samstag traten sämtliche 50 qualifizierten Athleten an, darunter auch sechs deutsche Springer.

