Skispringen

Nischni Tagil: Stefan Kraft scheitert überraschend in der Qualifikation - ÖSV-Star landet schon bei 101 m

Gleich in der ersten Qualifikation des neuen Skisprung-Winters hat es eine große Überraschung gegeben: Der Ex-Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft aus Österreich landete in Nischni Tagil schon bei 101,0 m und verpasste damit als 53. den Sprung in den Wettkampf am Samstag. Der Qualifikationssprung im Video.

00:00:36, vor 8 Minuten