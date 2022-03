Skispringen

Skiflug-Weltcup in Oberstdorf: Karl Geiger segelt in der Quali mit Flug auf 217,5 Meter in die Top Fünf

Karl Geiger hat in der Qualifikation zum Skiflug-Weltcup in Oberstdorf überzeugt. Der 29-Jährige landete in seiner Heimat mit 217,5 m auf dem vierten Platz und zeigte sich stärker als sein japanischer Rivale Ryoyu Kobayashi (210 m), der auf Platz 13 landete. Gänzlich zufrieden war Geiger mit seinem Flug jedoch nicht. Der Flug im Video.

00:01:05, vor einer Stunde