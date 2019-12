Das Interview führte Jonas Klinke

Martin, wie groß ist Deine Vorfreude auf die Vierschanzentournee?

Eurosport-Experte Martin Schmitt: Die Vorfreude ist richtig groß. Nach ruhigen Weihnachtstagen geht es von 0 auf 100. Es ist jedes Mal extrem spannend, extrem packend. Das ist einfach ein besonderer Reiz.

Worin liegt dieser besondere Reiz?

Schmitt: Es sind zehn Tage Spannung! Durch die Schanzenwechsel müssen sich die Springer schnell auf eine neue Anlage einstellen. Und nach dem ersten Wettkampf beginnt bereits das Rechenspiel: Wer ist noch im Rennen? Wem kommt welche Schanze entgegen? So kann man meistens bis Bischofshofen einfach nicht sagen, wer gewinnt. Nicht nur deswegen ist die Tournee für jeden Skispringer ein absolutes Highlight. Da will man einfach performen und ist bis in die Haarspitzen motiviert.

Als dreifacher Weltmeister galt Markus Eisenbichler vor der Saison als größte deutsche Hoffnung. Aktuell ist er aber nicht in Form. Wie siehst Du seine Situation?

Schmitt: Es war eigentlich an jeder Station ein 'Windspringen', was keine Ausrede sein sollte. Aber wenn man noch nicht in Form ist, dann ist es schwer, bei solchen Wettkämpfen zu bestehen. Schlechte Bedingungen tun einem dann einfach extrem weh. Wenn es nicht so läuft, zieht man das Pech auch so ein bisschen an. Ich bin aber überzeugt: Er wird sich da rauskämpfen. Wichtig ist, dass er geduldig bleibt und in Ruhe seine Aufgaben löst. Wenn Markus wieder mit einem Erfolgserlebnis das Gefühl für den Bewegungsablauf bekommt, kann er recht schnell wieder ganz vorne in die Weltspitze reinspringen.

Du hast selbst eine Trainerausbildung beim DSV absolviert, kannst inzwischen also auch die Trainerperspektive einnehmen. Wie kann ein Trainer in so einer schwierigen Phase auf den Athleten einwirken und ihm helfen?

Schmitt: Ich glaube, das Wichtigste ist, neben Analyse und Korrekturanweisungen, Vertrauen zu geben. Die mentale Komponente ist in so einer Phase ganz wichtig. Ein Trainer muss dem Springer Sicherheit geben und ich glaube, das macht Stefan Horngacher auch.

Ergibt es aus Deiner Sicht überhaupt Sinn, Eisenbichler in dieser Form bei der Tournee starten zu lassen? Oder wäre es nicht sogar besser, mit ihm einen Neuaufbau Richtung Skiflug-WM einzuleiten?

Schmitt: Nein. Ich denke, die Tournee muss man auf jeden Fall probieren. Wenn man sich an Thomas Diethart und seinen Tournee-Sieg 2013/2014 erinnert - der ist damals vor der Tournee Mitte Dezember im Continental Cup gesprungen und hat dort kein Podium erreicht. Und dann gewinnt er die Tournee. Oftmals sind es ja einzelne Sprünge, in denen ein Springer sein 'Aha'-Erlebnis hat und wieder Selbstvertrauen tankt. Das wünsche ich Markus. Und nach der Tournee ist dann noch genug Zeit, sich Richtung Skiflug-WM in Form zu bringen.

Der beste Deutsche ist aktuell Karl Geiger. Für den Oberstdorfer ist der Tournee-Auftakt ein Heimspringen. Glaubst Du, dass er diesmal dem Druck als Lokalmatador standhalten kann?

Schmitt: Ich denke schon. Für ihn ist es inzwischen selbstverständlich, in die Top Ten zu springen. Karl hat im vergangenen Winter zwei Springen gewonnen und dadurch wichtige Erfahrung gesammelt und Sicherheit gewonnen. Er hat im Sommer mit seinem Sieg in Hinterzarten nahtlos daran angeschlossen. Er ist auch ein Typ, der sich eigentlich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Für ihn ist wichtig, dass er bei einem Weltcup gut ins Training startet. Zudem ist er ein Wettkampftyp und kann sich immer noch steigern. Ich rechne ganz fest mit ihm.

Was traust Du Karl Geiger bei der Vierschanzentournee zu?

Schmitt: Ich würde jetzt nicht den Tournee-Sieg erwarten, aber die Top drei sollten mit seinen Voraussetzungen definitiv machbar sein. Ich erhoffe mir natürlich, dass er um den Sieg mitspringt und es bis zum Schluss spannend hält. Aber ich weiß, dass das kein Selbstläufer ist. Dennoch zähle ich ihn derzeit zu den drei stärksten Springern auf der Welt.

Cheftrainer Stefan Horngacher hat als polnischer Nationaltrainer zweimal mit Kamil Stoch die Tournee gewonnen. Wie viel Erfahrung kann er ins deutsche Team einfließen lassen?

Schmitt: Ja, er weiß, wie's geht. (lacht) Man läuft ja in Deutschland dem Tournee-Sieg schon ein bisschen hinterher (seit Sven Hannawald 2001/02, Anm. d. Red.). Dann jemandem im Team zu haben, der dieses Gefühl kennt, ist schon sehr gut. Insbesondere als Cheftrainer, der ein bisschen Ruhe ausstrahlen und Sicherheit geben kann. Das darf man nicht unterschätzen.

Wie lautet Dein erstes Fazit für die Amtszeit von Stefan Horngacher?

Schmitt: Es war definitiv ein schwieriger Start. Im Sommer ging es mit dem Sieg von Karl Geiger super los. Man hat in der Vorbereitung sehr viel investiert, äußerst intensiv gearbeitet. Das hat sich in den Wettkämpfen mannschaftlich betrachtet noch nicht ausgezahlt. Das hätte man sich sicher anders erhofft. Aber Stefan Horngacher weiß genau, wo er ansetzen muss und ich denke, seine Arbeit wird sich auszahlen.

Was traust Du Kamil Stoch zu? Er war Dritter in Wisla, erreichte zuletzt aber nicht mehr sein gewohntes Niveau.

Schmitt: Ich glaube, er ist so ein bisschen auf der Suche und rätselt vielleicht auch. Die Sprünge sehen teilweise ganz ordentlich aus, aber trotzdem fehlen ein paar Meter. Es sind wirklich Kleinigkeiten. Da kannst du als Springer schon ein bisschen verrückt werden, wenn du nicht richtig rankommst. Das ist auch eine mentale Herausforderung. Es gilt, Ruhe zu bewahren. Kamil ist momentan für die Tournee noch ein bisschen weit weg. Aber er hat die Klasse, sich mit all seiner Erfahrung pünktlich in Form zu bringen.

Wer ist aus Deiner Sicht der Top-Favorit auf den Tournee-Sieg?

Schmitt: Ryoyu Kobayashi. Das war er schon vor seinem Sieg in Klingenthal. Am Anfang hatte er viele Fehler gemacht und war trotzdem vorne dabei. Jetzt wirkt es schon alles ein bisschen flüssiger. Er ist nicht mehr ganz so ungestüm in der ersten Flugphase, macht das gefühlvoller und ruhiger. Jedes Erfolgserlebnis wird ihm weiterhelfen, seine Lockerheit zu finden. Und dann kann Ryoyu seine Qualitäten ausspielen. Deswegen denke ich, dass der Tournee-Sieg über ihn gehen wird. Ansonsten springt Stefan Kraft super. Er hat die Tournee auch schon gewonnen und weiß, wie es geht. Die beiden muss man definitiv nennen. Und aus deutscher Sicht habe ich natürlich noch Karl Geiger auf der Rechnung.

Wer hat das Potenzial zur Tournee-Überraschung?

Schmitt: Es gibt ein paar Kandidaten. Philipp Aschenwald springt eine super Saison. Er ist immer bei den Besten dabei und zeigt auch gute Trainingssprünge, ist also sehr stabil. Dann ist da noch Yukiya Sato zu nennen, der schon ein Springen gewonnen hat. Und Peter Prevc. Bei ihm ist es eine ähnliche Situation wie bei Gregor Schlierenzauer: Peter hat eigentlich fast schon wieder das alte Leistungsvermögen.

