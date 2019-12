Stefan Horngacher setzt dabei auch auf einen Kniff. "Ich werde heute vielleicht die Videos aus dem letzten Jahr rausholen, damit wir mit einem guten Gefühl in die Tournee starten", sagte der Österreicher. Vor einem Jahr hatten Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe in der Gesamtwertung die Ränge zwei und drei hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi belegt.

In diesem Jahr ist allerdings Karl Geiger die deutsche Nummer eins. Auch der zusätzliche Rummel in seiner Heimat Oberstdorf macht den 26-Jährigen nicht nervös. Der Lokalmatador sagte auf der Pressekonferenz im Oberstdorf-Haus:

" Wenn der Fokus mehr auf mir liegt, ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil es gut gelaufen ist. Ich bin ganz entspannt. "

Geiger stand in dieser Saison als einziger DSV-Adler schon auf dem Podest.

Eisenbichler: "Fühle mich in der Lage, gut zu springen"

Auch Eisenbichler gab sich trotz seines schwachen Saisonstarts zuversichtlich. "Ich habe noch ein, zwei Baustellen. Aber ich bin körperlich fit und fühle mich mit den voll geladenen Akkus in der Lage, gut zu springen. Ich habe das in mir und weiß, es dauert nicht mehr so lange", sagte der Dreifach-Weltmeister.

Eisenbichler war auch im vergangenen Winter mit mäßigen Vorleistungen zur Tournee gereist, war aber gleich in Oberstdorf auf Rang zwei geflogen. "An Oberstdorf erinnere ich mich gerne, weil das so unverhofft kam. Ich war vorher überhaupt nicht gut drauf. Das vergisst man nicht so schnell, das bleibt schon im Gedächtnis", sagte der 28-Jährige.

(SID)