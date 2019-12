Mit der Vierschanzentournee findet vom 28. Dezember bis 6. Januar in Deutschland und Österreich das erste große Saison-Highlight der Skispringer statt. Die Vierschanzentournee wird traditionell in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ausgetragen.

Aussichtsreichster deutscher Starter ist Karl Geiger, der als Gesamtweltcupdritter nach Oberstdorf reist. Als Topfavoriten gelten der Österreicher Stefan Kraft, Kamil Stoch aus Polen und Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan.

Vierschanzentournee 2019/20 live im TV

Eurosport überträgt alle Springen sowie die Qualifikationen der Vierschanzentournee live im TV bei Eurosport 1. Als Experten mit von der Partie sind wie gewohnt der ehemalige Tourneesieger Sven Hannawald und Olympiasieger und Ex-Weltmeister Martin Schmitt.

Video - Geiger über die Besonderheit bei der Tournee: "Ein bisschen mehr Rummel!" 00:42

Vierschanzentournee im Livestream

Eurosport ist auch im Livestream im Eurosport Player bei der Vierschanzentournee mit dabei. Hier verpasst ihr keine Sekunde vom Highlight zwischen den Jahren.

Im Eurosport Player könnt ihr für 6,99 Euro zahlreiche Highlights aus der Welt des Sports sehen, darunter fast alle Weltcups und Weltmeisterschaften im Skisport, viele Highlights aus dem Fußball, drei der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis, alle Radsport-Highlights oder Events in zahlreichen Sportarten wie Schwimmen und Leichtathletik.

Video - "Das hat mich richtig geflasht": Eisenbichler verrät schönsten Tournee-Moment 01:03

Vierschanzentournee 2019/20: Der Zeitplan

28. Dezember, 16:30 Uhr: Oberstdorf, Qualifikation

Oberstdorf, Qualifikation 29. Dezember, 17:30 Uhr: Oberstdorf, Weltcup-Springen

Oberstdorf, Weltcup-Springen 31. Dezember, 14:00 Uhr: Garmisch-Partenkirchen, Qualifikation

Garmisch-Partenkirchen, Qualifikation 1. Januar, 14:00 Uhr: Garmisch-Partenkirchen, Weltcup-Springen

Garmisch-Partenkirchen, Weltcup-Springen 3. Januar, 14:00 Uhr: Innsbruck, Qualifikation

Innsbruck, Qualifikation 4. Januar, 14:00 Uhr: Innsbruck, Weltcup-Springen

Innsbruck, Weltcup-Springen 5. Januar, 16:30 Uhr: Bischofshofen, Qualifikation

Bischofshofen, Qualifikation 6. Januar, 17:15 Uhr: Bischofshofen, Weltcup-Springen

Vierschanzentournee im Liveticker

Bei Eurosport.de informieren wir euch umfangreich über das erste große Saisonhighlight der Skispringer. Hier gibt es News, Hintergrundinformationen, Highlight-Videos und Liveticker zu allen vier Stationen.

Video - Schmitt und Hannawald verraten: Das waren unsere schönsten Tournee-Momente 02:39

Vierschanzentournee 2019/20: Das deutsche Aufgebot

Vierschanzentournee: Geiger führt deutsches Aufgebot an. "Der bisherige Saisonverlauf zeigt, dass Karl Geiger auf einem Top-Niveau springt. Aktuell steht er nach zwei Podestplätzen zu Recht auf Rang drei im Gesamtweltcup", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Video - Tournee-Auftakt: Schmitt und Hannawald verraten die Schwierigkeiten in Oberstdorf 01:32

Weltcup-Gruppe (ab Innsbruck nur noch sechs Springer): Moritz Baer (Gmund-Dürnbach), Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Constantin Schmid (Oberaudorf)

Nationale Gruppe: Martin Hamann (Aue), Felix Hoffmann (Heidersbach), Kilian Märkl (Partenkirchen), Philipp Raimund (Oberstdorf), Luca Roth (Meßstetten)

Für den Oberstdorfer Karl Geiger ist das Auftaktspringen auf der Schattenbergschanze ein echtes Heimspringen. Die Tournee beginnt jedes Jahr sozusagen vor seiner Haustür.

Vierschanzentournee 2019/20 ohne Severin Freund

Der ehemalige Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Severin Freund muss bei der Vierschanzentournee wegen anhaltender Rückenprobleme weiterhin pausieren.

Video - "Kann auf das Podest springen": Geiger vor Tournee-Start optimistisch 01:58

Vierschanzentournee 2019/20: Konkurrenz sieht Geiger als Mitfavorit

Der Anführer des DSV-Aufgebots, Karl Geiger, ist bei der Vierschanzetournee einer der Mitfavoriten - das sieht auch die Konkurrenz so. Der Österreicher Stefan Kraft meint, dass der 26-Jährige am Ende der Events in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ganz oben stehen könnte.

Video - Panne bei der Pressekonferenz: Kobayashi vergessen - Kraft springt ein 01:38

Vierschanzentournee 2019/2020: Ergebnis der Qualifikation von Oberstdorf

Stefan Kraft hat die Qualifikation zum Auftaktspringen der 68. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Kraft holte mit einem Sprung auf 136 Meter 152,2 Punkte und siegte vor Junshiro Kobayashi und Stephan Leyhe. Karl Geiger wurde Sechster. Dazu präsentierte sich auch Markus Eisenbichler als Fünfter stark. Beim Auftaktspringen am Sonntag sind neun DSV-Adler dabei.

Video - Ganz starke Vorstellung: Leyhe fliegt auf Rang drei 00:50

Constantin Schmid als Elfter und Pius Paschke als 14. rundeten das sehr gute deutsche Mannschaftsergebnis ab. Eine Ausnahme bildete leider Richard Freitag, der als 59. sich nicht für das Auftaktspringen qualifizieren konnte.

Video - "Ein Tournee-Debakel!" Freitag stürzt in Oberstdorf ab 00:52

Die weiteren deutschen Platzierungen: 17. Martin Hamann, 33. Luca Roth, 34. Moritz Baer, 45. Philipp Raimund

Vierschanzentournee 2019/2020: Deutsche K.o.-Duelle beim Auftaktspringen in Oberstdorf

Aus der Qualifikation ergeben sich folgende Duelle mit deutscher Beteiligung:

8. Duell: Luca Roth (33) - Antti Aalto (18)

- Antti Aalto (18) 9. Duell: Moritz Baer (34) - Martin Hamann (17)

12. Duell: Dmitriy Vassiliev (37) - Pius Paschke (14)

15. Duell: Killian Peier (40) - Constantin Schmid (11)

20. Duell: Philipp Raimund (45) - Karl Geiger (6)

- 21. Duell: Daniel Andre Tande (46) - Markus Eisenbichler (5)

23. Duell: Tilen Bartol (48) - Stephan Leyhe (3)

Im letzten Duell kommt es zu einem österreichischen Hammerduell: Der 50. der Qualifikation Gregor Schlierenzauer trifft auf den Quali-Sieger Stefan Kraft.

