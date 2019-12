Mit dem Weltcup in Oberstdorf beginnt traditionell die Vierschanzentournee. Auf der Schattenbergschanze will Lokalmatador Karl Geiger auftrumpfen. Weltmeister Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe hoffen nach durchwachsenem Saisonstart an ihre Leistungen bei der Tournee 2018/19 anknüpfen zu können.

Der Weltcup in Oberstdorf live im TV

Eurosport überträgt sowohl die Qualifikation am 28. Dezember als auch den Wettkampf am 29. Dezember live im TV. Start zur Qualifikation ist um 16:30 Uhr. Das Weltcup-Springen beginnt um 17:30 Uhr.

Video - "Hat der ein Potenzial!" Starker Geiger springt aufs Treppchen 00:59

Die Vierschanzentournee im Livestream

Im Livestream im Eurosport Player könnt ihr die komplette Vierschanzentournee miterleben. Hier seid ihr auch dann live dabei, wenn am TV vielleicht gerade Werbung laufen sollte.

Das Springen im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Springen in Oberstdorf an. Hier gibt es zudem alle News sowie Highlight-Videos zum Weltcupspringen und der Qualifikation.