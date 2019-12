Mit dem Weltcup in beginnt traditionell die . Auf der will Lokalmatador auftrumpfen. Weltmeister und hoffen nach durchwachsenem Saisonstart an ihre Leistungen bei der Tournee 2018/19 anknüpfen zu können.

Der Weltcup in Oberstdorf live im TV

Eurosport überträgt sowohl die Qualifikation am 28. Dezember als auch den Wettkampf am 29. Dezember live im TV. Start zur Qualifikation ist um 16:30 Uhr. Das Weltcup-Springen beginnt um 17:30 Uhr.

Die Vierschanzentournee im Livestream

Im Livestream im Eurosport Player könnt ihr die komplette Vierschanzentournee miterleben. Hier seid ihr auch dann live dabei, wenn am TV vielleicht gerade Werbung laufen sollte.

Auftaktspringen im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Springen in Oberstdorf an. Hier gibt es zudem alle News sowie Highlight-Videos zum Weltcupspringen und der Qualifikation.

Die Schattenbergschanze in OberstdorfGetty Images

Das deutsche Aufgebot für Oberstdorf:

Weltcup-Gruppe: Moritz Baer (Gmund-Dürnbach), Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Constantin Schmid (Oberaudorf).

Nationale Gruppe: Martin Hamann (Aue), Felix Hoffmann (Heidersbach), Kilian Märkl (Partenkirchen), Philipp Raimund (Oberstdorf), Luca Roth (Meßstetten).

Oberstdorf: Schanzendaten der Schattenbergschanze

Gesamthöhe: 140m, Turmhöhe: 45m, Anlauflänge: 105,5m, Absprunggeschwindigkeit: etwa 92 km/h.

Kalkulationspunkt: 120m, Hillsize: 137m, Schanzenrekord: 143,5m von Sigurd Petterson (NOR) vom 29.12.2003.

Fassungsvermögen des Stadions: 27.000.

Qualifikation in Oberstdorf: Startliste der Deutschen

Felix Hoffmann (Startnummer 1)

Kilian Märkl (Nr. 2)

Philipp Raimund (3)

Luca Roth (4)

Martin Hamann (5)

Moritz Baer (36)

Markus Eisenbichler (41)

Richard Freitag (43)

Constantin Schmid (49)

Stephan Leyhe (51)

Pius Paschke (54)

Karl Geiger (69)