Richard Freitag hat am Samstag in der Qualifikation von Oberstdorf enttäuscht, wurde nur 59. Anders als Markus Eisenbichler brachte der 28-Jährige seine Formkurve nicht rechtzeitig zum Start der Vierschanzentournee zum Steigen.

"Es war kein guter Sprung, er ist nicht so richtig in Tritt gekommen", sagte DSV-Trainer Jens Deimel am Sonntag bei Eurosport:

" Er ist sehr enttäuscht, schaut den Wettkampf im Hotel. "

Richard Freitag soll weiter springen

Aktuell plant der Deutsche Skiverband aber schon, Freitag weiter bei der Tournee einzusetzen. "Momentan ist der Plan schon so", sagte Deimel.

Nach dem zweiten Tourneespringen in Garmisch-Partenkirchen am Neujahrstag muss DSV-Bundestrainer Stefan Horngacher sein Team jedoch auf sechs Springer reduzieren.

In Oberstdorf hatten sich neun deutsche Springer vor Freitag und für das Springen qualifiziert.

Das könnte Dich auch interessieren: Wellinger heiß auf Comeback