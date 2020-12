Skispringen

Vierschanzentournee - Eisenbichler lenkt ein: "Herzlichen Dank an Oberstdorf!"

Markus Eisenbichler hat nach seiner Kritik an den Veranstaltern der Vierschanzentournee eingelenkt und die Durchführung des Auftaktspringens in Oberstdorf in den höchsten Tönen gelobt. Der 29-Jährige landete beim Sieg seines Teamkollegen Karl Geiger nach einer fulmianten Aufholjagd auf dem fünften Platz.

