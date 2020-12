Das zehntausendfache "Ziiieeeh!" der Fans in den Stadien wird fehlen, die Tröten und Jubelschreie werden in diesem verflixten Corona-Winter verstummen. Stattdessen sind die Skisprung-Stars um Weltmeister Markus Eisenbichler auf sich allein gestellt, wenn es ab Montag bei der 69. Vierschanzentournee (live bei Eurosport) um den ersten deutschen Triumph seit 19 Jahren geht.

Dann werden nicht die gewohnten über 20.000 Zuschauer in Oberstdorf oder beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen für die gewohnte Riesenparty sorgen. Vielmehr mutiert die Tournee zu einem gespenstischen Spektakel, was im Skisprung-Zirkus geschlossen für Wehmut sorgt.

Geiger wirkte vor dem Auftakt auf seiner Heim-Schanze im Allgäu sichtlich bedrückt. So habe er seine Heimat "selten erlebt", sagte der 27-Jährige: "Es ist schon ein bisschen unwirklich und merkwürdig. Normalerweise gehen die Leute um diese Zeit zum Skifahren, und die Hotels sind voll."

Die Wettbewerbe ohne Fans findet Eisenbichler "sehr schade", weil es bei der Tournee sonst "wirklich sensationell" ist und nun das "besondere Flair" fehlt. Die Stimmung verglich der Ur-Bayer mit "einem Fußballstadion". Für das deutsche Team gibt es allerdings auch ein großes "Aber", denn ein lautstark tobendes Publikum mit den höchsten Erwartungen kann eben auch lähmen.

Das weiß auch Bundestrainer Stefan Horngacher, der zuletzt bestätigte, dass die Ruhe dem "ganzen Wesen" von "Eisei" entgegenkomme. Weniger Druck, dafür weitere Flüge - so lautet das Motto der deutschen Adler in diesen Monaten.

Schuster überzeugt: Eisenbichler könnte profitieren

Dem pflichtet auch der ehemalige DSV-Coach Werner Schuster bei. "Es wäre viel toller, wenn die Stadien voll wären", sagt der Eurosport-Experte. Aber: Man komme "nicht in so ein extremes emotionales Wechselbad hinein". Und für die Tournee-Gesamtwertung sei "es kein Nachteil, eher ein Vorteil". Das könne "speziell Markus sehr gut liegen", glaubt Schuster.

Der österreichische Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft vermisst die Fans indes schmerzlich. Da fehle eben "schon ein wesentlicher Teil, der die Tournee so auch ein Stück weit ausmacht", sagte Kraft. Gewiss, "mit einem Eisei in dieser Verfassung würden die Deutschen die Hütte in Oberstdorf und Garmisch wahrscheinlich noch mehr abreißen, als sonst", vermutet er.

Aber die Türen bleiben verschlossen, die Fans werden in diesem Winter genauso wie in Innsbruck im legendären Bergisel-Stadion oder in Bischofshofen nicht "völlig durchdrehen". Für die meisten Zuschauer bleibt nur die gewohnte Alternative, der Weg zum Sofa vor die TV-Geräte.

Der Weltverband FIS erwartet Rekordquoten mangels Alternativen im Lockdown. Und auch die Skispringer sind froh. "Dass der Wintersport überhaupt stattfindet und im Fernsehen übertragen wird, ist wichtig", sagt Eisenbichler, "denn wenn der Wintersport im Fernsehen nicht läuft, dann schaut man irgendeinen Blödsinn bei den Privatsendern."

