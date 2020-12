Skispringen

Vierschanzentournee - Horngacher über Eisenbichler-Kritik: "Übers Ziel hinaus"

Bundestrainer Stefan Horngacher hat vor dem ersten Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf auf die Kritik von Markus Eisenbichler an den Veranstaltern reagiert. Eisenbichler sei mit seinen Aussagen dabei "übers Ziel hinaus geschossen." Der Deutsche Top-Springer hatte nach der Qualifikation am Montag von einem "Kindergeburtstag" gesprochen.

00:03:15, 273 angesehen, vor einer Stunde