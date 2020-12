Skispringen

Vierschanzentournee - Geiger nach Oberstdorf-Sieg: "Weiß nicht, wie das ging"

Karl Geiger gewinnt am das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Dabei kam er erst am Sonntag aus der Corona-Quarantäne. Im Eurosport-Interview spricht er über seinen Erfolg und den insgesamt schwierigen Wettkampf.

