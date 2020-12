Stern fügte hinzu: "Es gibt immer Diskussionspunkte, wir sind grundsätzlich dankbar über Anregungen, wie wir unsere organisatorischen Abläufe verbessern können." Über die öffentliche Aussage von Eisenbichler und die Kritik an der Organisation seien die Verantwortlichen "überhaupt nicht glücklich".

Eisenbichler kritisierte die Veranstalter nach dem Qualifikations-Springen im "ZDF": "Die ganze Organisation war heute nicht ‘Tournee like’. Es war nicht so durchgetaktet, dass alles läuft. Natürlich ist Corona, aber das war bei den anderen Weltcups besser."

Polen kehren in die Tournee zurück: "Gute Nachrichten für den Sport"

Der deutsche Top-Springer nannte die Umsetzung der Corona-Maßnahmen einen "Kindergeburtstag". Vor allem am Lift habe man immer ewig warten müssen, dort hätten sich immer mehr Leute getummelt, so Eisenbichler.

Stern konterte den Topspringer: "Die Kritik an den Zuständen vor dem Aufzug liegt daran, dass wir nur eine begrenzte Personenanzahl in den Aufzug lassen können."

So seien alle sehr froh, dass sie die Veranstaltung in Zeiten eines harten Lockdowns überhaupt durchführen können. Jeder Einzelne "gibt sein Bestes", so der Generalsekretär.