Skispringen

Vierschanzentournee: Andreas Wellinger verpasst bei der Qualifikation in Oberstdorf die Top 50

Andreas Wellinger erlebt in Oberstdorf einen ganz bitteren Auftakt in die Vierschanzentournee. Der Olympiasieger landet in der Qualifikation schon bei 108 Meter und verpasst damit als 51. das Auftaktspringen auf der Schattenbergschanze. Sein Qualifikationssprung im Video.

00:00:41, vor 43 Minuten