Skispringen

Vierschanzentournee: Markus Eisenbichler glänzt in der Qualifikation von Oberstdorf mit der Tagesbestweite

Markus Eisenbichler hat sich in der Qualifikation zum Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf eindrucksvoll in der Weltspitze zurückgemeldet. Der Siegsdorfer flog mit der Tagesbestweite von 132 Metern auf Rang sechs. Sein Quali-Sprung im Video.

00:00:39, vor 2 Stunden