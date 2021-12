Skispringen

Vierschanzentournee: Ryoyu Kobayashi fliegt in Oberstdorf dank starken Absprung zum Qualifikationssieg

Ryoyu Kobayashi hat in der Qualifikation zum Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf seine Favoritenstellung eindrucksvoll untermauert. Der Japaner flog in der Vorausscheidung auf 129 Meter und sicherte sich damit den Sieg. Karl Geiger konnte in ihm Anschluss nicht mehr übertrumpfen. Kobayashis Flug im Video.

