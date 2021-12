Oberstdorf

16:00 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1und ) bescheren würde. Zu diesem Zeitpunkt waren zwar erst 15 Springer unten und die Qualifikation aufgrund starken Windes unterbrochen, doch es war bereits klar, dass sein Sprung auf 126 Meter ihm die sichere Qualifikation für das Auftaktspringen am Mittwoch ( im Liveticker ) bescheren würde.

Es war bereits der zweite starke Sprung von Severin Freund am Dienstag auf der Schattenbergschanze. Der 33-Jährige hatte im zweiten Trainingsdurchgang mit 130 Metern schon angedeutet, dass er seine gute Form aus dem zweitklassigen Continental Cup in die Vierschanzentournee mitnehmen konnte.

Vor dem Saisonauftakt hatte Freund noch den Sprung ins Weltcup-Team von Bundestrainer Stefan Horngacher verpasst und musste sich über den Continental Cup zurück auf die Weltcup-Bühne kämpfen. Dies gelang ihm eindrucksvoll: Unter anderem dank eines Sieges und eines dritten Platzes Mitte Dezember in Vikersund sicherte der Weltmeister von 2015 dem DSV einen der im COC vergebenen Quotenplätze für den Weltcup.

Den zusätzlichen siebten Startplatz durfte Freund dann auch gleich selbst einnehmen und rechtfertigte die Nominierung mit seinem starken Qualifikationssprung.

Freund bleibt überraschend lange in der Leaderbox

"Ich habe schon gewusst, dass ich davor ganz gut gesprungen bin. Die Quote im COC macht man auch nicht mit einem Bein. Trotzdem bin ich froh, wie ich hier angekommen bin. Vor allem nach dem ersten Trainingsdurchgang, weil mit 101 Meter will man eigentlich nicht starten. Aber gut, da war es auch von der Spur ein bisschen anders und noch nicht so eingefahren.", sagte Freund am Eurosport-Mikrofon.

Deswegen sei er auf jeden Fall zufrieden mit dem Tag, erklärte der Team-Olympiasieger von 2014 und ergänzte angesichts der wetterbedingten Unterbrechung entspannt: "Jetzt warten wir einfach mal, was da so passiert."

Und zum Glück aus Freunds Sicht passierte trotz des anhaltenden Regens wenig später tatsächlich wieder etwas. Die Jury gab die Qualifikation wieder frei. Für den Rastbüchler änderte sich jedoch lange Zeit erstmal erstaunlicherweise wenig: Auch in der Folge scheiterten die nach ihm kommenden Athleten an der grünen Linie und Freund durfte es sich in der Leaderbox gemütlich machen.

Erst der Norweger Johann Andre Forfang mit Startnummer 55 löste Freund an der Spitze ab. Am Ende wurde er als Neunter drittbester Deutscher.

Eurosport-Experte Werner Schuster, der Freund in seiner Zeit als Bundestrainer unter anderem zum WM-Titel 2015 coachte, zeigte sich im Anschluss begeistert: "Sensationell, ein ganz tolles Comeback!"

"Er hat mich ein bisschen an den alten Severin Freund erinnert - er war ähnlich dynamisch wie zu seinen Glanzzeiten. Das Flugsystem war deutlich dynamischer als letztes Jahr", analysierte Schuster seinen ehemaligen Schützling und ergänzte: "Es ist nicht einfach, zwischen Continental Cup und Weltcup sind schon drei, vier Luken Unterschied. Hoffentlich kann er morgen auch so springen."

Experten-Kollege Martin Schmitt sprach schon während der Übertragung von einem "richtig coolen" Comeback und gab sich auch danach zuversichtlich: "Er war so lange in der Leaderbox, dass er schon ganz positiv raus geht und sehr viel Motivation hat für morgen."

Freund mit guten Chancen aufs Finale in Oberstdorf

Vor einem Jahr wurde Freund beim Tournee-Auftakt 25. Auch dank des Umwegs über den Continental Cup ist am Mittwoch vielleicht sogar deutlich mehr drin.

