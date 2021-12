Im Kampf um den Gesamtsieg erwartet Schuster ein Duell zwischen Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi, "sie haben die Qualität und Konstanz, die es für die Tournee braucht", unterstreicht er die Ausnahmestellung des Duos gegenüber dem Rest des Feldes.

Der Gesamtweltcupführende kann dabei auf seine großen Stärken zählen: "Enorme Dynamik, extreme Effizienz im Absprungverhalten, irrsinnige mentale Stärke, kann sich wahnsinnig fokussieren", zählt Schuster auf und fasst zusammen: "Das kann ihm weitere riesige Erfolge bescheren - und die Erfahrung des letzten Jahres wird im helfen."

Doch der ehemalige Bundestrainer hält es auch durchaus für denkbar, dass am Ende ein lachender Dritter ganz oben auf dem Tournee-Podium steht. "Der Auftakt in Oberstdorf ist gar nicht so einfach und oft auch vom Wind beeinflusst - und dann gibt es auch noch das berühmte Momentum nach der Weihnachtspause."

"Ich denke, da kann einer dieses Momentum mitnehmen, der gar nicht Favorit ist, wie etwa Kamil Stoch 2018. Das kann wieder passieren, dass einer nach einem guten Auftakt in einen Flow kommt. Das haben wir schon ein paar Mal erlebt", so der Österreicher.

Konkret nennt er zwei Springer, denen er einen solchen Coup zutraut: "Stefan Kraft ist so ein Kandidat, der nicht so weit weg ist und ein ganz interessanter Springer könnte Marius Lindvik sein", tippt der 52-Jährige. "Ob da auch ein deutscher Springer noch dazukommt, weiß ich nicht. Bei Markus Eisenbichler fehlt mir ein wenig die Konstanz. Aber auch er hat die Möglichkeit, über einen guten Auftakt in Oberstdorf noch etwas reinzubringen."

Seit dem Gesamtsieg von Sven Hannawald warten die deutschen Fans jetzt schon 20 Jahre auf einen Triumph bei der Vierschanzentournee - doch Schuster verweist darauf, dass solche Durststrecken im Sport mitunter vorkommen:

"Es gibt manche Titel, auf die musst Du länger warten: Liverpool musste 30 Jahre auf die Meisterschaft warten, die deutschen Kombinierer haben 27 Jahre auf einen Team-Titel gewartet, obwohl sie das stärkste Team waren", erinnert er.

Außerdem betont Schuster, der das deutsche Team von 2008 bis 2019 betreute, dass dabei "auch ein wenig Zufall" zum Tragen komme: "Nach Hannawald war eine Weile die Qualität nicht da. Doch die Generation, die dann kam - mit Severin Freund, Richard Freitag, Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe und jetzt noch Geiger - die standen alle auf dem Podest oder waren bis zu einem Sturz auf dem Weg dorthin. Es gab nur immer einen, der besser war."

Schuster Fazit: "Für den Tourneesieg braucht es einen Überflieger."

