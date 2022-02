Skispringen

Olympia 2022: Dabei sein ist alles im Teamspringen - "Vier Chinesen sind ein Spitzenspringer"

Wenn auf der Großschanze kein Springer einer Mannschaft die 100-Meter-Marke knackt, dann reicht das nicht fürs Olympische Finale im Teamspringen - ganz klar. So erging es am Montag bei den Winterspielen von Peking den Gastgebern. Skispringen ist bislang nicht wirklich eine große Sportart in China, und die Frage ist, ob die Winterspiele daran künftig etwas ändern können.

