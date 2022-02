Neben dem Einzel-Wettbewerb wird auch der Mixed-Wettbewerb von der Normalschanze in Peking ausgetragen.

Gegen diese Entscheidung regt sich innerhalb der norwegischen Skisprungmannschaften nun Widerstand. Die Weltcupsiebte Opseth erzählte "Discovery", sie sei auf die Männer neidisch, weil sie auf der "schönen großen Schanze" bei den Spielen in Peking an den Start gehen dürfen.

Unterstützung bekommt die 22-Jährige von ihrem norwegischen Kollegen Granerud. "Es gibt gar keine Zweifel daran, dass die Frauen bereit sind für ein Springen von der Großschanze bei den Olympischen Spielen", so Granerud.

Dabei verwies der Sieger des Gesamtweltcups der Saison 2020/21 auf das Springen am vergangenen Wochenende im hessischen Willingen, an dem die Frauen zusammen mit den Männern auf der größten Sprungschanze der Welt ihre Weltcupspringen ausgetragen haben.

Team-Manager optimistisch

Und auch Teamkollege Johansson setzt sich für eine Medaillen-Entscheidung der Frauen von der Großschanze ein: "Ich stimme da voll zu. Schauen wir uns allein letztes Wochenende an. Es war ein sehr unterhaltsamer Wettbewerb, bei dem die Frauen über 150 Meter weit gesprungen sind. Auch in Erinnerung an den Weltcup in Oberstdorf, das war ebenfalls ein sehr spannendes Ereignis. Ich denke, wir alle fühlen so, sie verdienen ebenso einen Wettbewerb von der Großschanze bei Olympia."

Einen Schritt weiter geht der norwegische Team-Manager Clas Brede Bråthen, der fest an eine Angleichung der Wettbewerbe bei den kommenden Spielen in Mailand glaubt.

Zunächst müsse jedoch nach der Saison eine Bewertung der Springen getroffen werden, um auch die Frauen in Zukunft bei Olympia von Großschanzen springen zu lassen. "In Anbetracht der Olympischen Spiele liegt es jedoch auf der Hand, dass sie 2026 dort springen werden. Leider ist es dieses Jahr noch nicht möglich und jetzt ist es zu spät, um noch etwas zu ändern", erklärt der Funktionär die momentane Lage.

