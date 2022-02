Das deutsche Team ging schon mit gemischten Gefühlen in den Wettbewerb.

Nach dem erfolgreichen Springen der Frauen und der Silbermedaille für Katharina Althaus, standen die Männer leicht unter Druck.

Ad

Am Ende war es aber die Disqualifikation von Althaus, die den Medaillen-Traum je beendete. Vier weitere Springerinnen erlitten das Schicksal der deutschen Silbermedaillengewinnerin im Einzel und wurden aus der Wertungen genommen, darunter Daniela Iraschko-Stolz und Sara Takanashi.

Olympia - Skispringen Live im TV: Silber-Held Fettner bestellt Bier bei Ex-Kollegen VOR 15 STUNDEN

Das DSV-Team landete am Ende auf Rang neun. Sloweniens Skispringer gewannen die olympische Premiere (1001,5 Punkte). Das Team mit Peter Prevc, Einzel-Olympiasiegerin Ursa Bogataj, Timi Zajc und Nika Kriznar setzte sich vor Russland (890,3) und Kanada (844,6) durch.

So lief der Mixed-Wettbewerb:

14:32 Uhr - Peter Prevc (SLO)

Gold für Slowenien! Prevc macht alles klar und segelt auf 101,5 m. Über 100 Puknte haben die Slowenen am Ende Vorsprung und werden damit in einem durchaus skandlaösen Mixed-Wettbewerb Olympia-Sieger.

14:30 Uhr - Evgeniy Klimov (ROC)

Auch Klimov lässt nichts mehr anbrennen. Bei 103,0 m setzt der Russe den Telemark. Das ist Silber für das ROC-Team.

14:28 Uhr - MacKenzie Boyd-Clowes (CAN)

Und Boyd-Clowes hält dagegen! Der 30-Jährige landet bei 101,5 m. Das ist tatsächlich Bronze für Kanada.

14:27 Uhr - Ryoyu Kobayashi (JPN)

Der Olympiasieger greift noch einmal an. 106,0 m springt der Japaner. Er muss acht Meter auf die Kanadier aufholen.

14:26 Uhr - Manuel Fettner (AUT)

Toller Sprung von Fettner! Der Österreicher springt auf 102,0 m, auch das verändert nicht mehr viel. Es ist aber ein starker Abschluss für Fettner.

14:24 Uhr - Marius Lindvik (NOR)

Der Schlussspringer der Norweger landet bei 100,5 m. Das ändert nichts mehr am Ergebnis. Denn mit Silje Opseth wurde auch die zweite Norwegerin wegen ihres Anzugs disqualifiziert.

14:23 Uhr - Kamil Stoch (POL)

Polens Superstar Stoch landet bei seinem letzten Sprung von der Normalschanze bei sehr starken 102,5 m. Damit muss man auf der Großschanze vielleicht auch wieder mit dem Polen rechnen.

14:21 Uhr - Roman Koudelka (CZE)

Die letzte Runde im Finale steht an. Tschechien eröffnet. Koudelka springt auf 92,5 m. Damit beenden die Tschechen den Mixed-Wettbewerb.

14:18 Uhr - Silje Opseth (NOR) / Ursa Bogataj (SLO)

Opseth will dann zu viel. Sie landet bei lediglich 83,0 m. Für Norwegen ist der Wettkampf damit endgültig vorbei. Bogataj macht dagegen auf Top-Niveau weiter. 100,0 m springt die Slowenin. Damit hat ihr Team Gold (fast) schon sicher. Peter Prevc muss es nur noch zu Ende bringen.

14:15 Uhr - Yuki Ito (JPN)

Und wieder sind die Japaner dran: Doch Ito (88,0 m) vergibt nun wohl die allerletzte Chance auf das ROC-Team auf dem Silber-Rang. Auf Bronze fehlen zwar nur 18 Zähler, aber in einem Sprung das aufzuholen wird kaum möglich sein.

14:13 Uhr - Irina Avvakumova (ROC)

In der dritten Gruppe muss die Russin liefern und heute offenbar vor allem hoffen, dass ihr Anzug regelkonform ist. Avvakumova kommt an den K-Punkt heran. Bei 91,5 m landet die Russin, damit ist sie im Soll.

Althaus-Disqualifikation: Schmitt erklärt die Anzug-Problematik

14:08 Uhr - Robert Johansson (NOR)

Auch der Norweger landet bei 100,5 m. Doch die erste Springerin der Skandinavier Anna Odine Ström wurde disqualifiziert. Damit fallen die Norweger ebenfalls aus dem Medaillen-Rennen. Das ist ein echtes Chaos im heutigen Wettkampf. Damit liegt nun ROC auf Silber- und Kanada auf Bronze-Kurs. Doch die Japanar (zwölf Punkte Rückstand) und Österreich (25 Punkte zurück) lauern hinter den Nordamerikanern.

14:06 Uhr - Dawid Kubacki (POL) / Yukiya Sato (JPN)

Kubacki springt auf tolle 101,0 m. In den Medaillenkampf werden die Polen aber nicht eingreifen können. Zu groß ist der Rückstand auf die besten Teams. Auch Sato (100,5 m) fliegt auf der Normalschanze weit runter. Vielleicht könnten die Japaner noch in den Bronze-Kampf einsteigen? Es fehlen knapp 50 Punkte.

14:03 Uhr - Danil Sadreev (ROC)

Der Russe zeigt wieder einen tollen Flug. Bei 100,5 m landet Sadreev. Im Rennen um Bronze können die Vertreter des russischen olympischen Komitees liegen damit voll auf Kurs.

14:00 Uhr - Nika Kriznar (SLO) / Daniela Iraschko-Stolz (AUT)

Die Österreicherin Irschako-Stolz darf nach ihrer Disqualifikation wie Takanashi in der Final-Runde von der Schanze. Bei 84,0 m landet sie, da war natürlich auch die Luft raus. Zuvor zeigte Nika Kriznar für die Slowenen wieder einen genialen Sprung (99,5 m). Der Vorsprung an der Spitze bleibt damit bestehen. Der Kampf um die Medaillen:

1. Slowenien - 627,9 Punkte

2. Norwegen - 565,7 Punkte

3. ROC - 530,2 Punkte

13:58 Uhr - Sara Takanashi (JPN) / Anna Odine Ström (NOR)

Die Japanerin darf im zweiten Durchgang wieder antreten. Aber sie ist sichtlich fertig. Bei der Weltklasse-Springerin fließen nach dem Sprung die Tränen, auch wenn sie auf respektablen 98,5 m landet. Ström bringt danach mit 93,5 m ihre Leistung und hält Norwegen im Medaillenrennen.

13:56 Uhr - Irma Makhinia (ROC)

Die Russin springt verkrampft und kann ihre Leistung aus dem Einzel, als sie Zehnte wurde, nicht bestätigen. Nur 81,5 m kann Makhinia auf die Schanze bringen. Damit holen die Kanadier auf.

13:52 Uhr - Alexandria Loutitt (CAN)

Es geht los mit dem Final-Durchgang. Die Kanadierin macht den Anfang und springt auf 90,0 m. Damit steigert sie sich im Vergleich zum ersten Durchgang um sechs Meter. Ein toller Sprung!

13:34 Uhr - So steht es nach dem ersten Durchgang

1. Slowenien - 506,4 Punkte

2. Norwegen - 457,4 Punkte

3. ROC - 448,8 Punkte

4. Kanada - 415,4 Punkte

5. Polen - 386,1 Punkte

6. Österreich - 370,7 Punkte

7. Tschechien - 362,5 Punkte

8. Japan - 359,9 Punkte

9. Deutschland - 350,9 Punkte

10. China - 229,8 Punkte

Deutschland verpasst nach der Disqualifkation von Katharina Althaus somit den Finaldurchgang als neuntes von zehn Teams. Das ist sehr bitter, denn die DSV-Adler lagen klar auf Medaillenkurs. Auch für die japanischen und österreichischen Mannschaften, die es immerhin noch mit drei Springern ins Finale schafften, ist es ein gebrauchter Tag.

13:31 Uhr - Peter Prevc (SLO) / Manuel Fettner (AUT)

Prevc steht seinen Landsleuten in nichts nach und baut die Führung der Slowenen dank eines starken Flugs auf 101,5 m aus. Fettner, Silbermedaillengewinner im Einzel, zeigt auch einen tollen Sprung (101,0 m).

13:27 Uhr - Karl Geiger (GER)

Da bringt dann auch der tollte Sprung von Karl Geiger nichts mehr im Medaillenkampf. Der Deutsche schafft endlich den Durchbruch auf der Normalschanze. Er landet bei 101,5 m.

13:24 Uhr - Ryoyu Kobayashi (JPN) / Marius Lindvik (NOR)

Der japanische Olympiasieger und der Norweger landen beide bei 102,5 m. Und dann das Drama aus deutscher Sicht: Auch Katharina Althaus wurde disqualifiziert. Was ist hier denn los?

13:22 Uhr - MacKenzie Boyd-Clowes (CAN) / Roman Koudelka (CZE)

Der beste kanadische Springer Boyd-Clowes zeigt dann einen hervorragenden Sprung. 101,5 m springen am Ende für den 30-Jährigen heraus. Koudelka (93,0 m) bleibt im Soll, kann für die Tschechen aber nichts herausreißen.

13:18 Uhr - Ursa Bogataj (SLO)

Bogataj setzt sogar noch einen drauf. Die Olympiasiegerin landet bei 106,0 m. Slowenien führt somit weiterhin klar und ist auf Goldkurs. Sie liegen rund 26 Punkte vor den Deutschen auf Rang zwei.

13:17 Uhr - Katharina Althaus (GER)

Jetzt ist die Silbermedaillengewinnerin am Bakken. Und was für toller Sprung! Althaus segelt auf 104,0 m und bringt Deutschland damit in eine gute Ausgangsposition, vor allem weil Opseth schwächelte.

13:15 Uhr - Yuki Ito (JPN) / Silje Opseth (NOR)

Die Japanerin Ito springt natürlich trotz der Disqualifikation von Takanashi weiter und landet bei 93,0 m. Die Japaner könnten sich nämlich auch mit drei Springern für das Finale qualifizieren. In der Folge ist Opseth an der Reihe. Da geht es um die Medaillen. Die Norwegerin springt auf 91,0 m.

13:11 Uhr - Irina Avvakumova (ROC)

Dann die Hiobsbotschaft für Österreich: Auch Iraschko-Stolz wurde wegen ihres Anzugs disqualifiziert. Der Medaillenkampf wird damit immer eindeutiger. Die Russin Avvakumova geht dann als Nächste vom Bakken. Sie zeigt einen soliden Sprung mit 92,0 m.

13:08 Uhr - Timi Zajc (SLO) / Stefan Kraft (AUT)

Zajc gibt sich keine Blöße und hält Slowenien mit 97,5 m in Führung. Auch Kraft steigert sich im Vergleich zum Einzel. Der Österreicher landet bei 102,0 m. Damit bleiben sie an Deutschland auf Rang drei dran. Nur 1,7 Punkte fehlen auf die DSV-Adler.

13:06 Uhr - Robert Johansson (NOR) / Constantin Schmid (GER)

Der Norweger Johansson nutzt seine Chance und landet bei 99,5 m. Und auch Schmid kann da mithalten und sogar einen draufsetzen. Mit 101,0 m zeigt der Deutsche eine richtig tolle Steigerung. Damit fehlen nur noch knapp vier Punkte auf Norwegen.

13:04 Uhr - Yukiya Sato (JPN)

Die Japaner sind sportlich weiter voll im Soll. Sato springt auf 99,5 m. Doch Sara Takanashi wurde im Nachhinein wegen eines irregulären Materials disqualifiziert. Damit sind die Japaner aus dem Rennen um die Medaillen.

13:02 Uhr - Danil Sadreev (ROC) / Dawid Kubacki (POL)

Der Russe zeigt auch einen starken Sprung auf 99,5 m, damit führt das Team des russischen olympischen Komitees. Kubacki wiederum bleibt etwas zurück. Bei 96,0 m landet der Pole. Weiter führend ist das ROC-Team.

Exklusiv: Private Einblicke - Ehefrau Franziska über Karl Geiger

13:00 Uhr - Cestmir Kozisek (CZE)

In der zweiten Gruppe ist Kozisek der erste Springer, der über die 90 Meter kommt. Der Tscheche landet bei 91,0 m und bringt seine Mannschaft damit auf Ranng zwei. In Führung bleiben vorerst die Kanadier.

12:54 Uhr - Nika Kriznar (SLO) / Daniela Iraschko-Stolz (AUT)

Die slowenische Bronzemedaillengewinnerin aus dem Einzel zeigt dann aber einen tollen Sprung. Sie landet bei 101,0 m und geht damit in Führung. Iraschko-Stolz fällt im Anschluss als letzte Springerin der ersten Gruppe deutlich zurück. Nur 85,5 m sind es für die erfahrene Österreicherin. Die Alpenrepublik liegt damit nur auf Rang sechs.

12:51 Uhr - Selina Freitag (GER)

Die Deutsche springt spät ab und kann keinen Sprung wie Takanashi zeigen. Sie landet bei 88,0 m. Damit hat Deutschland schon einen klaren Rückstand gegenüber Japan und Norwegen.

12:50 Uhr - Sara Takanashi (JPN) / Anna Odine Ström (NOR)

Nun geht mit Takanashi gleich eine der besten Springerinnen vom Bakken. Und die Japanerin zeigt einen tollen Sprung: Sie landet bei 103,0 m. Damit gehen die Japaner klar in Führung. Auch die Norwegerin Ström kann da nicht mithalten und reiht sich auf Rang zwei ein.

12:49 Uhr - Irma Makhinia (ROC) / Nicole Konderla (CZE)

Die Russin landet bei 86 m. Da hätte mehr kommen müssen, wenn man in den Medaillenkampf eingreifen möchte. Auch die Tschechin Konderla enttäuscht bei 75,5 m.

"Freue mich mega": Althaus fiebert der Mixed-Premiere entgegen

12:45 Uhr - Bing Dong (CHN)

Los geht's im Mixed-Wettbewerb. Die Chinesin Bing Dong geht als erste Springerin runter und landet bei lediglich 76 m.

12:35 Uhr - Diese Springer starten für Deutschland

Im deutschen Mixed-Team, das als achtes von zehn Mannschaften an den Start geht, werden Selina Freitag, Constantin Schmid, Katharina Althaus und Karl Geiger vom Bakken gehen. Markus Eisenbichler muss nach seinen schwachen Leistungen im Einzel, in dem er sogar den Finaldurchgang verpasst hatte, zuschauen.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Mixed-Wettbewerb im Skispringen bei Olympia. Um 12:45 Uhr beginnt das Springen - auch live im Free-TV bei Eurosport 1, bei Eurosport auf Joyn könnt ihr natürlich dabei sein. Katharina Wiedenmann begleitet das Springen für euch hier im Ticker.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Liveticker zu Olympia mit allen Infos

"Der Lüüüdi!" So lief der Gold-Krimi im olympischen Eiskanal

Olympia Peking Olympia 2022 live im TV bei Eurosport: Über 1000 Stunden Live-Action 20/01/2022 AM 00:02