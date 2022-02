Skispringen

Olympia 2022 - Martin Schmitt: Karl Geiger im Vergleich mit Ryoyu Kobayashi

Karl Geigers Formkurve bei den Olympischen Spielen in Peking zeigt so langsam nach oben. Eurosport-Experte Martin Schmitt erklärt, wie der Weltcup-Führende im Skispringen Ryoyu Kobayashi gefährlich werden kann. Das Head to Head.

00:01:50, vor 12 Stunden