Skispringen

Olympia 2022: Katharina Althaus greift beim Skisprung-Auftakt an - mit Allgäuer Optimismus zur nächsten Medaille?

Katharina Althaus greift beim Skisprung-Auftakt an - fliegt sie mit Allgäuer Optimismus zur nächsten Medaille nach Silber 2018? Durch die Bestweite am Freitag aht sie mächtig Rückenwind vor dem Kampf um Gold von der Normalschanze am Samstag.

00:02:32, vor einer Stunde