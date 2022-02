Dass Freud und Leid im Sport oft nah beieinander liegen, ist hinlänglich bekannt. An diesem Wochenende wurde dies einmal mehr bestätigt. Am Samstag war die deutsche Skisprungwelt noch heil, am Sonntag ziemlich kaputt. Der Silbermedaille von Katharina Althaus folgte die Bruchlandung der DSV-Adler auf der Olympiaschanze

Was sich da im bitterkalten China abspielte, war bemerkenswert: Die deutschen Springerinnen lieferten nach einer schwierigen Saison im ersten Winter unter dem neuen, jungen Bundestrainer Maximilian Mechler genau zum richtigen Zeitpunkt ab.

Die so hochgehandelten Männer um Weltcup-Spitzenreiter Geiger und den sechsmaligen Weltmeister Eisenbichler, die zudem in Stefan Horngacher von einem der erfolgreichsten Trainer überhaupt angeleitet werden, enttäuschten am Tag X erneut - schon die Vierschanzentournee hatte, wenngleich auf besserem Niveau, nicht das erwartete Resultat gebracht.

Platz 15 statt Gold für Karl Geiger, Aus im ersten Durchgang statt einer Medaille für Markus Eisenbichler - brutal.

"Es war, als sei ein Magnet im Hang gewesen", beschrieb Geiger seine ernüchternden Sprünge von der Zhangjiakou-Normalschanze, auf der sein großer Rivale Ryoyu Kobayashi aus Japan zum Olympiasieg flog. Bei Eisenbichler funktionierte zumindest noch das Mundwerk erstklassig: "Wenn du merkst, dich trägt nix, dann foisd hoid bloß oba wia a nasser Sack."

Hoffnung allein reicht nicht

24 Stunden nach dem Silbercoup von Katharina Althaus schaffte es keiner der männlichen Schanzenkollegen auch nur in die Top-Ten der ersten olympischen Entscheidung. Youngster Constantin Schmid durfte mit Platz elf immerhin zufrieden sein. Vor allem Geiger und Eisenbichler (31.), aber auch Stephan Leyhe (24.) sprangen weit unter ihrem Niveau.

"Die Motivation war da, der Wille war da. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt, mit voller Entschlossenheit durchgehämmert und gehofft, dass es funktioniert. Letztes Jahr bei der Heim-WM ist es aufgegangen - diesmal nicht", sagte Geiger. Auf der von ihm eigentlich geliebten Kleinschanze fand der 28 Jahre alte Geiger nie in seinen gewohnten Flugmodus: "Es hat mich einfach nicht gepackt."

Während Vierschanzentournee-Sieger Kobayashi seinen nächsten Coup feierte, zog Bundestrainer Stefan Horngacher ein bitteres Fazit. "Es war leider absehbar, es hätte ein Wunder geschehen müssen. Wir sind mit der Schanze nicht so zurechtgekommen", sagte Horngacher. Auch Geiger rätselte: "Wir wissen nicht, woran es liegt, das ist das Bittere. Wir sind einfach nicht in Schwung gekommen."

Eisenbichler analysiert knallhart: "Da brauchen wir nicht über Medaillen reden"

Sportliche Leitung wie Springer zeigen sich ratlos, das riecht schwer nach einem tieferen, systemischen Problem - vor allem bei Geiger und Eisenbichler. Vom Grundpotenzial gehören sie zu den Allerbesten, nur rufen sie neuerdings das bei Großereignissen nicht ab. Warum hält Geiger dem Druck nicht stand? Wo bleibt seine Lockerheit? Warum ist Eisenbichler dagegen vielleicht zu locker? "Olympia", sagte Eisenbichler am Sonntag, "ist auch nur ein Wettkampf".

Nächste Chance im Mixed-Team

Bis zum Vorwinter waren die Leistungen anders, beide lieferten zuverlässig immer dann, wenn es darauf ankam. Bei der WM 2019 in Seefeld, auch unter Höchstdruck bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf. Nun flogen ihnen Konkurrenten weg, die in Peking eben diese Fokussierung auf das Wesentliche besser beherrschten.

Immerhin gibt es für Geiger die Gelegenheit, gleich Antworten zu präsentieren. Schon am Montag (11:45 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) im Mixed-Team-Wettbewerb will er an der Seite von Constantin Schmid und Althaus sowie Selina Freitag nach vorne springen. Das DSV-Team war in dieser Disziplin zuletzt viermal in Folge Weltmeister.

Und vielleicht kommt nach dem Leid tatsächlich wieder Freud?

(mit SID)

