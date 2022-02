Skispringen

Olympia 2022: Katharina Althaus bekommt bei Medaillen-Zeremonie in Peking Silber überreicht

Einen Tag nach einem spannenden Wettbewerb von der Normalschanze holt sich Katharina Althaus ihre Silbermedaille bei Olympia in Peking ab. Für die Deutsche ist es nach ebenfalls Silber in Pyeongchang 2018 bereits das zweite olympische Edelmetall. Gold geht an die Slowenin Ursa Bogataj, Bronze an deren Landsfrau Nika Kriznar. Die Medaillen-Zeremonie im Video:

00:05:08, vor einer Stunde