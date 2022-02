Skispringen

Olympia 2022 - Markus Eisenbichler freut sich nach Bronze im Teamspringen auf Bier: "Glaub' das überleb ich net"

Markus Eisenbichler hat im Teamwettbewerb von der Großchance seine langersehnte Olympia-Medaille gewonnen. Nachdem er 2018 in PyeongChang noch nicht Teil der Mannschaft war, reichte es am Montag in einem dramatischen Wettkampf an der Seite von Karl Geiger, Stephan Leyhe und Constantin Schmid für Bronze. Eisenbichler vermutet deshalb, nach seiner Rückkehr "einen Haufen Bier" trinken zu müssen.

00:01:15, vor einer Stunde