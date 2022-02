Skispringen

Olympia 2022 Peking: Karl Geiger landet in der Qualifikation von der Großschanze auf dem 12. Platz

Karl Geiger will in der Qualifikation von der Großschanze bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking endlich wieder gute Sprünge zeigen. Doch ganz gelingt das dem Deutschen nicht. Geiger verfehlt an seinem Geburtstag die 130-Meter-Marke und landet auf Platz 12. Eurosport-Experte Werner Schuster spricht trotzdem von einem "Schritt nach vorne".

00:01:33, vor einer Stunde