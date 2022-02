"Wenn er eine Medaille holt, fliege ich nach China und gratuliere persönlich", kündigte Martin Koch, einst selbst im Weltcup-Zirkus unterwegs, in seiner neuen Funktion als TV-Experte beim "ORF" vor Fettners zweitem Sprung an - und sah sich nur Minuten später in der Bringschuld.

Fettner holte von der Normalschanze nach Sprüngen auf 102,5 und 104,0 Meter nämlich sensationell Silber - und das im hohen Alter von 36 Jahren.

Als das Ergebnis feststand, scherzte Koch, er würde jetzt packen gehen und mache sich direkt auf den Weg ins Reich der Mitte.

Fettner stieg wenig später im "ORF"-Interview drauf ein und gab seinem ehemaligen Mannschaftskollegen eine Aufgabe mit auf den Weg: "Martin, bring mir ein Bier mit. Trinken wir eins."

