Skispringen

Olympia 2022 - Skispringen: Martin Schmitt analysiert die Olympia-Schanze von Peking

Ex-Olympiasieger Martin Schmitt erklärt, wie man als Skispringer an die neue Schanze in Peking herangeht. Der Eurosport-Experte hat eine Vermutung, warum die olympische Anlage Ähnlichkeiten zur Schanze in Oberstdorf hat und analysiert die Besonderheiten des Mega-Bauwerks der Olympischen Spiele.

00:06:21, vor 32 Minuten