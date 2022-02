Nach der Bronzemedaille von Karl Geiger von der Großschanze und dem fünften Rang von Markus Eisenbichler träumen die DSV-Adler beim Teamwettbewerb am Montag von einer Medaille.

Favoriten bei den Olympischen Spielen in Peking sind allerdings andere: Die Norweger um Olympiasieger Marius Lindvik und Slowenien haben im Nationalen Skisprungzentrum in der Nähe von Zhangjiakou die besten Chancen auf Gold.

2014 in Sotschi kürten sich Severin Freund, Marinus Kraus, Andreas Wank und Andreas Wellinger zum Olympiasieger im Team. Vor vier Jahren in Pyeongchang gewannen die Norweger vor Deutschland die Goldmedaille.

Für das Team von Stefan Horngacher springen neben Geiger und Eisenbichler auch Constantin Schmid und Stephan Leyhe um die Medaillen. Los geht es um 12:00 Uhr MEZ live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!.

Hier gibt es alle Informationen zum Team-Skispringen von der Großschanze:

Das Teamspringen von der Großschanze mit den DSV-Adlern um Markus Eisenbichler und Karl Geiger am Montag, den 14. Februar 2022, wird ab 12:00 Uhr live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro pro Monat neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es den Team-Wettbewerb von der Großschanze sowie alle olympischen Events in voller Länge bis zum letzten Starter - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Bei Eurosport.de gibt es einen ausführlichen Liveticker zum Team-Wettbewerb im Skispringen der Herren im Nationalen Skisprungzentrum in der Nähe von Zhangjiakou. Hier erhaltet Ihr alle News zum Wettkampf.

Karl Geiger gewinnt von der Großschanze bei Olympia 2022 Bronze, auch Markus Eisenbichler liefert in Peking mit dem fünften Rang einen starken Wettkampf. Im Interview mit Eurosport-Experte Martin Schmitt und Fabian Hambüchen spricht das DSV-Vorzeigeduo über den Wettkampf. "Wir können uns auf den Teamwettbewerb freuen", sagt der Weltcupführende nach seiner ersten olympischen Einzelmedaille. | Zum Video

Skispringer Stephan Leyhe hat sich den letzten Startplatz im deutschen Team für den Mannschaftswettbewerb bei den Olympischen Spielen gesichert. Der 30-Jährige setzte sich im Training gegen Pius Paschke durch. Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Constantin Schmid waren für den Wettkampf am Montag (12:00 MEZ) nach ihren starken Auftritten im Einzel bereits gesetzt. | Zum Bericht

Karl Geiger kann es auch eine Woche danach noch nicht fassen. In einer Wut-Rede hat der Skispringer bei "Sky" noch einmal seine Sicht auf die Disqualifikationen um Katharina Althaus beim Mixed-Teamwettbewerb dargelegt. Fünf Springerinnen wurden wegen nicht regelkonformer Anzüge von den Kontrolleuren in Peking disqualifiziert. Da habe einer "ein Ego-Problem" gehabt, glaubt Geiger. | Zum Bericht

Karl Geiger schlug fassungslos vor Freude die Hände über dem Kopf zusammen, dann fiel ihm auch schon Teamkollege Markus Eisenbichler jubelnd um den Hald: Mit zwei Traumflügen von der verschneiten Großschanze in Zhangjiakou ist der zuletzt so formschwache Weltcup-Spitzenreiter überraschend zu Olympia-Bronze geflogen. Gold ging an den Norweger Marius Lindvik vor Ryoyu Kobayashi aus Japan. | Zum Bericht