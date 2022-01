Skispringen

Olympiagold für Andreas Wellinger: So lief die Aufholjagd zum Triumph von der Normalschanze 2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang. Von Platz fünf anch dem ersten Durchgang katapultierte sich der Deutsche noch ganz nach vorne und sicherte sich den Olympiasieg in Südkorea vor den Norwegern Johann André Forfang und Robert Johansson.

00:12:58, vor 11 Stunden