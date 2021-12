Durch diese Olympia-Qualifikation stellte Simon Ammann zudem einen Schweizer Rekord auf: Der 40-Jährige wird der erste Eidgenosse sein, der sieben Mal an Olympischen Spielen teilnehmen wird.

Erstmals war Ammann 1998 in Nagano beim größten Wintersportereignis der Welt mitgesprungen. Damals reichte es als 16-Jähriger jedoch nur zu den Rängen 35 und 39.

Vier Jahre später trumpfte er in Salt Lake City dann ganz groß auf: Völlig überraschend holte Ammann Einzel-Gold auf der Normalschanze und Großschanze und krönte sich damit zum Doppel-Olympiasieger. Nach medaillenlosen Wettkämpfen in Turin wiederholte er bei den Spielen in Vancouver sein Kunststück aus Salt Lake City und holte erneut Doppel-Gold.

Ammann ist damit der einzige Skispringer, der bisher vier Olympiasiege im Einzel erringen konnte. Es sind kurioserweise seine einzigen Olympia-Medaillen, denn bei den folgenden Olympischen Spielen in Sotschi und Pyeongchang hatte er mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun.

Noriaki Kasai mit den meisten Olympia-Teilnahmen im Skispringen

Auch wenn seine Formkurve in dieser Saison im Vergleich zu den Vorjahren nach oben zeigt, dürfte es für ihn bei den Spielen in Peking (4. bis 20. Februar live bei Eurosport) ebenfalls schwierig werden, eine fünfte olympische Medaille zu erreichen.

Dennoch ist die erneute Qualifikation ein großer Erfolg für den Gesamtweltcupsieger der Saison 2009/2010, da er in den vergangenen Jahren immer wieder zu kämpfen hatte.

Wie bereits erwähnt, hat Ammann den Schweizer Teilnahme-Rekord damit geknackt. Um die Bestmarke im Skispringen zu erreichen, müsste er allerdings noch einmal weitere vier Jahre springen. In dieser Rangliste führt nämlich nach wie vor der Japaner Noriaki Kasai, der in seiner über 30-jährigen Karriere acht Mal Olympia-Luft schnuppern durfte.

