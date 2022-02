Der Eklat mit fünf Disqualifikationen bei der Premiere des Mixed-Teamwettbewerbs im Skispringen sorgt weiter für Wirbel. Jetzt hat sich auch Skisprung-Sportchef Horst Hüttel zu Wort gemeldet. Im "Spiegel" äußerte der 53-Jährige sein Unverständnis für die Entscheidung der FIS.

Er nahm Katharina Althaus ausdrücklich in Schutz. "Welche Athletin ist denn so bescheuert, in so einem Springen, in diesem Schaufenster zu manipulieren? Genau das unterstellt man den Frauen. Ich kann Katharina nur in Schutz nehmen, das würde sie niemals tun", bekräftigte er.

Ad

Vor allem missfiel ihm, dass das Messprozedere plötzlich "genauer und schärfer" durchgeführt wurde. "Katharina ist mit diesen Anzugmaßen die gesamte Saison gesprungen und der wurde immer für regelkonform befunden."

Olympia - Skispringen Skandal-Springen: Wirbel um polnische Kontrolleurin VOR 16 STUNDEN

Gleichwohl räumte Hüttel ein, dass es das Wesen des Leistungssports sei, sich in vielerlei Hinsicht am Limit zu bewegen. "Die Athletinnen bewegen sich am Limit, keine Frage. Das ist im Skispringen wie in der Formel 1. Aber: Man versucht immer mit den Kontrolleuren einen gemeinsamen Weg zu gehen, um diese Limits nicht zu überschreiten."

Insgesamt sei durch das Vorgehen der Kontrolleure ein großer Schaden für das Skispringen entstanden.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Skisprung-Desaster zieht weiter Kreise: Neue Gerüchte über die Kontrolleure

Lange auf Medaillenkurs: Althaus und Geiger überzeugen vor Schock-Moment

Olympia - Skispringen DSV-Team trotzt dem Skandal: "Halten zusammen, egal was kommt" GESTERN AM 00:36