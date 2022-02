Skispringen

Olympia 2022: Karl Geiger fliegt zu Bronze im Skispringen - Analyse von Martin Schmitt und Werner Schuster

Olympia 2022: Karl Geiger fliegt auf der Großschanze zur Bronzemedaille im Skispringen bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Nach dem enttäuschenden Auftritt von der Normalschanze und den Trainingssprüngen eine Überraschung. Aber: Die Eurosport-Experten Martin Schmitt und Werner Schuster erkennen eine Veränderung in der Anfahrtsposition beim Oberstdorfer. Der Bronze-Sprung in der Analyse.

00:02:04, vor 11 Stunden