Vom 6. bis 15. März treten die Skispringer bei der Raw Air in Norwegen an. Der Wettbewerb ähnelt der Vierschanzentournee mit einer Gesamtwertung nach Weltcupspringen auf vier verschiedenen Schanzen. Der größte Unterschied zur Vierschanzentournee ist, dass bei der Raw Air auch die Qualifikationen und die Leistungen aus zwei Mannschaftswettbewerben in die Gesamtwertung einfließen.

Die Wettbewerbe der Raw Air bilden gleichzeitig auch den Abschluss der Weltcupsaison 2019/20, da die Skiflug-WM in Planica nicht in die Weltcupwertung einfließt. Karl Geiger hat als aktuell Zweiter mit 118 Punkten Rückstand auf dem Österreicher Stefan Kraft noch Chancen auf die große Kristallkugel.

Auch die Damen starten bei der Raw Air, allerdings nur auf drei Schanzen. Das Skifliegen in Vikersund fällt für die Frauen weg.

Eurosport überträgt alle Wettbewerbe live im TV bei Eurosport 1. Los geht es vom 6. bis 8. März am Holmenkollen in Oslo. Am 9. und 10. März sind die Athleten in Lillehammer im Einsatz und am 11. und 12. März in Trondheim. Vom 13. bis 15. März findet das Finale beim Skifliegen in Vikersund statt, auf der aktuell größten Schanze der Welt.

Im Livestream im Eurosport Player könnt ihr die komplette Raw Air miterleben. Hier seid ihr auch dann live dabei, wenn am TV vielleicht gerade Werbung laufen sollte.

Eurosport.de berichtet ausführlich über die Raw Air in Norwegen. Hier gibt es alle News, Ergebnisse und die besten Highlight-Videos.

