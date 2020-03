Severin Freund war Mitte Februar in Rasnov/Rumänien nach langer Verletzungspause in den Weltcup zurückgekehrt, in vier Springen aber nur einmal unter den besten 30 gelandet.

"Ich freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr Teil der Raw Air bin. An Oslo habe ich eine Menge guter Erinnerungen. Ich hoffe mal, dass es besser als in Lahti läuft", sagte Freund. Ob der Routinier, der zwei Kreuzbandrisse erlitten hatte, auch beim abschließenden Skifliegen der Raw Air in Vikersund am Start sein wird, bleibt offen.

Obwohl das deutsche Team von sechs auf sieben Springer vergrößert wurde, bleibt der formschwache Teamweltmeister Richard Freitag außen vor. Den siebten Startplatz erhält Martin Hamann, der diesen im Continental Cup herausgesprungen hatte.

Coronavirus sorgt auch am Holmenkollen für Geisterstimmung

Auf die traditionell stimmungsvolle Atmosphäre am Holmenkollen müssen die Skispringer in diesem Jahr allerdings verzichten. Am Donnerstagabend gaben die lokalen Behörden bekannt, dass aufgrund des Coronavirus keine Zuschauer zu den Wettkämpfen in Oslo kommen dürfen. Mit dieser Maßnahme möchte man eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern.

Das Verbot gilt nicht nur für die Skisprung-Wettbewerbe, sondern für das gesamte Holmenkollen-Skifest. Somit werden auch die parallel stattfindenden Weltcups im Skilanglauf und der Nordischen Kombination ohne Fans ausgetragen.

Im Langlauf zählt der 50km-Massenstart bei den Herren (Sonntag ab 11:20 Uhr live im Eurosport Player) und der 30km-Massenstart bei den Damen am Holmenkollen (Samstag ab 12:15 Uhr live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player) zu den Höhepunkten im Weltcup-Kalender. Der Holmenkollen selbst gilt in Norwegen als sportliches Nationalheiligtum.

Auch Biathlon ohne Zuschauer

Bereits am Donnerstag wurde der Biathlon-Weltcup im tschechischen Nové Mesto na Morave vor leeren Rängen ausgetragen.

(mit SID)