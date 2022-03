Skispringen

Katharina Althaus überzeugt beim Mixed-Springen in Oslo - Oberstdorferin fliegt auf 125 Meter

"Sie hat wieder richtig Lust am Skispringen!" Katharina Althaus hat die Quarantäne nach ihrer Coronainfektion verlassen und überzeugt beim Mixed-Springen. Die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Peking brilliert im norwegischen Oslo im zweiten Durchgang mit einem Sprung auf 125 Meter. Damit bringt die 25-Jährige das DSV-Quartett zwischenzeitlich zurück in Podestnähe.

00:01:03, vor einer Stunde