Skispringen

Raw Air - Daniel-André Tande triumphiert am Holmenkollen in Oslo: "Dieses Strahlen ist wieder zurück"

Daniel-André Tande hat knapp ein Jahr nach seinem schweren Sturz in Planica den legendären Weltcup am Holmenkollen in Oslo gewonnen. Der Norweger ging als Vierter in den finalen Durchgang und flog mit einem Satz auf 133,5 Meter zum etwas überraschenden Sieg beim Raw-Air-Finale. Sein Sprung im Video.

00:01:13, vor einer Stunde