Skispringen

Raw Air - Markus Eisenbichler fliegt dank großem Kampf in Oslo auf Platz zwei: "Sehr stark!"

Markus Eisenbichler sitzt im zweiten Durchgang des vorletzten Wettkampfs der Raw Air in Oslo als Führender oben. Der Siegsdorfer zeigt bei schwierigen Bedingungen einen guten Sprung, kommt aber nicht ganz an die grüne Linie heran und landet bei 130 Metern. So fällt er hinter den Norweger Marius Lindvik zurück, darf sich aber über Rang zwei freuen. Der Finalsprung Eisenbichlers im Video.

00:01:17, vor 21 Minuten