Nach ihrem Kreuz- und Seitenbandriss arbeitet die 23-Jährige seit wenigen Wochen wieder an ihrem Comeback. Dieses wird allerdings nicht mehr für Österreich stattfinden. Im Moment liefen laut Sorschag mehrere Gespräche mit unterschiedlichen Nationen.

Um welche Länder es sich dabei handelt, verriet die Team-Weltmeisterin von Oberstdorf nicht. "Es gibt mehrere Optionen, hoffentlich können wir das bald abschließen", meinte Sorschag lediglich.

Aus Sicht des ÖSV-Sportdirektors Mario Stecher lief die ganze Situation jedoch etwas anders ab.

"Für uns ist es schade, denn wir wollten sie behalten. Aber Sorschag selbst hat im Juni von sich aus den Antrag auf den Nationenwechsel bei der Präsidialkonferenz eingereicht", erklärte der ehemalige Nordische Kombinierer.

In der Saison 2020/21 wurde die junge Springerin Zwölfte im Gesamtweltcup. Im Vorjahr reichte es nur zu Position 43 - auch aufgrund ihrer schweren Verletzung im Februar kurz nach ihrem unglücklichen Auftritt bei den Olympischen Spielen in Peking . Ihr bestes Einzelergebnis erreichte Sorschag im Januar 2021 als Siebte beim Weltcup in Titisee-Neustadt. Insgesamt gelangen ihr bisher drei Top-Ten-Platzierungen.